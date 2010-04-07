Партія регіонів не проти членства «Нашої України» в коаліції, якщо вона готова буде до виконання програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сказав голова фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи заяву лідера «Нашої України» Віктора ЮЩЕНКА про перспективи союзу Партії регіонів із «Нашою Україною», повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «двері» в коаліцію не зачинені, й у них можуть увійти депутати будь-якої фракції, якщо вони готові включитися в роботу з виконання програми Президента В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, «ми ведемо діалог і розмовляємо з усіма представниками парламентських фракцій. Але у нас є одна неодмінна умова, навколо якої ми будемо об`єднуватися, - це виконання програми Президента».

При цьому О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «якщо наші колеги по парламенту згодні на цих умовах входити в коаліцію, ми будемо це тільки вітати. Незалежно від того, яку політичну силу вони представляють».

На завершення О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що нинішня парламентська коаліція буде працювати до 2012 року.

Як повідомив УНІАН, В.ЮЩЕНКО допускає можливість переговорів своєї політичної сили із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо формування нової коаліції.

“Такі переговори можливі. А інакше навіщо йти в політику? Якщо ти хочеш, щоб твою думку було враховано в основах політичного курсу - ти повинен сідати й говорити. А якщо завтра твій принцип стане основою діяльності ЯНУКОВИЧА чи Миколи АЗАРОВА - то, вибачте, заради цього варто йти в політику”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про можливість об’єднання у коаліцію фракцій Партії регіонів, «Нашої України» і, можливо, Блоку Литвина, В.ЮЩЕНКО зауважив, що найскладнішим в цій конструкції буде знайти спільну мову не в економічній, а ідеологій сфері.