Швидка, що потрапила в ДТП, значиться за адміністрацією Януковича (фото)
УП "пробила" номер
Автомобіль "швидкої" з кортежу президента Януковича, який потрапив у ДТП, значиться за клінікою Державного управління справами.
Як повідомляє кореспондент Української правди з місця подій, на автомобілі швидкої було встановлено номер АА 0549 АА.
Згідно з базою даних ДАІ, це автомобіль "Фольксваген Транспортер", який значиться за "Клінічною поліклінікою Державного управління справами".
Як відомо, Державне управління справами - це орган адміністрації президента, до відання якого також входять і спеціальні медичні заклади, що обслуговують перших осіб держави.
Саме цей автомобіль постійно супроводжує Януковича в складі колони, для якої перекривається рух.
Також на місці ДТП залишився керівник виїзної охорони Януковича, а також озброєний співробітник спецпідрозділу СБУ "Альфа", який супроводжував Януковича.
Одразу після аварії у Міністерстві внутрішніх справ спробували спростувати інформацію про те, що машина з кортежу президента Віктора Януковича потрапила у ДТП.