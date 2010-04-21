Швидка, що потрапила в ДТП, значиться за адміністрацією Януковича (фото)

Автомобіль "швидкої" з кортежу президента Януковича, який потрапив у ДТП, значиться за клінікою Державного управління справами.

Як повідомляє кореспондент Української правди з місця подій, на автомобілі швидкої було встановлено номер АА 0549 АА.

Згідно з базою даних ДАІ, це автомобіль "Фольксваген Транспортер", який значиться за "Клінічною поліклінікою Державного управління справами".

Як відомо, Державне управління справами - це орган адміністрації президента, до відання якого також входять і спеціальні медичні заклади, що обслуговують перших осіб держави.

Саме цей автомобіль постійно супроводжує Януковича в складі колони, для якої перекривається рух.

Також на місці ДТП залишився керівник виїзної охорони Януковича, а також озброєний співробітник спецпідрозділу СБУ "Альфа", який супроводжував Януковича.

Одразу після аварії у Міністерстві внутрішніх справ спробували спростувати інформацію про те, що машина з кортежу президента Віктора Януковича потрапила у ДТП.