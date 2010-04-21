Янукович і Медведєв сьогодні оголосять про зниження ціни на газ?

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ наголошують, що сьогодні Україна і Росія зроблять кардинальний крок у подальшому розвитку двосторонніх стратегічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА, що відбулася сьогодні у Харкові.

«Ми сьогодні повинні підвести риску під достатньо непростими переговорами, які велись останнім часом, що стосуються подолання кризових явищ в економіці і переведення відносин України і Росії на довгі стратегічні спільні засади», - сказав Президент України і наголосив, що плани великі, але необхідно зробити перші кроки.

У свою чергу, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ погодився з українським колегою, що сьогодні такі важливі кроки будуть зроблені, що виведуть відносини між двома державами у русло стратегічних і партнерських.

Д.МЕДВЕДЄВ також уточнив, що напередодні у Москві на урядовому рівні сторони досягнули важливих домовленостей в актуальних питаннях.

Як повідомило УНІАН джерело в Адміністрації Президента, сьогодні на спільній прес-конференції президенти України і Росії заявлять про зниження для України ціни на російський газ на рівні близько 30% від так званої формульної ціни.

У свою чергу, Україна продовжить термін базування Чорноморського флоту Росії, а російська сторона, відповідно, упродовж цього періоду вкладатиме в економіку та інфраструктуру Севастополя значні інвестиції.