Івченко радить Корняковій вивчити закон і припинити ”заказухи”

Народний депутат, екс-глава НАК “Нафтогаз” Олексій ІВЧЕНКО заявляє про намір добиватися порушення кримінальної справи проти заступника генерального прокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ за наклепи.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це О.ІВЧЕНКО сказав, коментуючи інформацію Т.КОРНЯКОВОЇ про те, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти нього за фактом збільшення витрат на заохочувальні виплати керівництву компанії.

За словами О.ІВЧЕНКА, “попередню справу, порушену проти мене, скасовано судами - і районним, і апеляційним - як незаконну, безпідставну і політично упереджену. Чому про це не говорить КОРНЯКОВА?”.

Те саме, на переконання О.ІВЧЕНКА, буде й цією кримінальною справою: “ця справа, як і попередня, буде скасована рішенням суду”.

“Про які державні кошти - як про це заявляє КОРНЯКОВА - йде мова? Нехай КОРНЯКОВА спочатку вивчить, що таке “державні кошти”. Адже в даному випадку саме вона й використовує державні кошти для того, щоб мене оббріхувати. Заступник генпрокурора отримує зарплату з державного бюджету, який, до речі, поповнює у тому числі й НАК “Нафтогаз”, - зазначив О.ІВЧЕНКО.

Він зауважив, що “Нафтогаз” ніколи не користувався державними грошима, “бо це - господарюючий суб’єкт, який заробляє гроші, тому ніяких державних грошей у “Нафтогазі” ніколи не було і нема”.

“Тетяна КОРНЯКОВА спочатку повинна чітко вивчити закони, по-перше, а по-друге - припинить виконувати політичні “заказухи”, - переконаний народний депутат.

“Відповідно до колективного договору, “Нафтогаз” забов`язаний виплачувати своїм співробітникам премії, - роз’яснив О.ІВЧЕНКО. - Це зобов’язання стоїть окремим пунктом у договорі. Якби правління “Нафтогазу” не виплачувало людям заробітну плату і премії - з цього приводу Генпрокуратура дійсно могла б порушити кримінальну справу”.

“Думаю, кримінальну справу потрібно відкривати проти КОРНЯКОВОЇ - за наклепи. І я цього буду домагатися, - заявив О.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Т.КОРНЯКОВА заявила, що Генпрокуратура 27 лютого порушила кримінальну справу щодо колишнього керівника НАК «Нафтогаз України» за фактом збільшення витрат на заохочувальні виплати керівництву компанії.

За її словами, тільки в період з листопада 2005 року по березень 2006 року колишній голова Правління НАК «Нафтогаз України» та його четверо заступників одержали винагороди на суму 700 тис. грн.

«Внаслідок таких дій тільки за перше півріччя 2006 року фонд оплати праці на заохочувальні виплати збільшився на 3,2 млн. грн. За цим фактом 27 лютого щодо колишнього керівника підприємства порушено кримінальну справу», - сказала вона.