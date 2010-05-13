Янукович в Балаклаві хоче бачити атракціон, а не російські човни

15:28, 13 травня 2010
Політика
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Президент спростував інформацію в ЗМІ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає домислами повідомлення в пресі про те, що Росія планує розмістити свою базу підводних човнів у Балаклаві поблизу Севастополя.

В інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" В.ЯНУКОВИЧ сказав, що там давно все демілітаризовано. При цьому він висловився за мирне використання інфраструктури, що є в Балаклаві. Там, на думку Президента України, можна влаштувати музей підводних човнів і ряд водних атракціонів.

 

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