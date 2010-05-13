Путін і Азаров домовилися про повернення субмарин РФ у Балаклаву?

Росія у відповідь на розширення НАТО на схід планує укріпити позиції Чорноморського флоту в Україні і відкрити нові військові бази. Про це повідомляє newsru з посиланням на "Независимую газету". Перш за все йдеться про відновлення діючої до розпаду СРСР бази підводних човнів у Балаклаві. Зараз там працює музей, що належить Військово-морським силам України.

Крім того, Україна може погодитися розмістити військові бази в Миколаєві, Одесі і в гирлі Дунаю. Також стало відомо про плани модернізації Чорноморського флоту: після укладання договору про продовження термінів його базування в Севастополі це стає особливо актуальним.

Нагадаємо, що напередодні з`явилося ще одне повідомлення, що стосується Чорноморського флоту. Як стало відомо, Службою безпеки України (СБУ) і Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ) буде підписано договір про повернення російських спецслужб до Севастополя. Співробітників ФСБ видворили з Криму в кінці минулого року.

Як повідомляє видання, план повернення російських підводних човнів у Балаклаву обговорювали на зустрічі 8 травня в Криму Володимир Путін і прем`єр України Микола Азаров. Як стало відомо, напередодні запланованого на наступний тиждень візиту до України президента Росії Дмитра Медведевє до договору про продовження термінів базування Чорноморського флоту готується пакет документів щодо розвитку військово-морської бази в Севастополі.