Медведєв розраховує підписати в Києві цілу низку документів

Президент Росії Дмитро Медведєв розраховує підписати в ході свого візиту до Києва 17-18 травня цілу низку документів зі співпраці двох країн.

"Це ціла низка угод, які зараз в опрацьовуванні і на стадії узгодження. Вони стосуються співпраці у сфері виробничої кооперації, вони стосуються співпраці в енергетичній сфері, вони стосуються співпраці у сфері гуманітарного обміну, вони стосуються наших питань співпраці з міжрегіональних проблем і міжнародних проблем", - сказав президент в інтерв`ю представникам українських ЗМІ напередодні візиту.

За його словами, передбачається ціла низка декларацій, угод з питань причорноморської безпеки, з питань придністровського врегулювання і питань європейської безпеки. "Весь цей пакет зараз знаходиться у стадії остаточного узгодження. І я сподіваюся, що до моменту мого приїзду ми вже вийдемо на конкретні документи. Зараз дочищаються останні нюанси", - каже Медведєв.

Він відзначив, що це перший за достатньо довгий період офіційний візит президента Росії в Україну. "Я цьому дуже радий, тому що, по-перше, просто скучив за Україною. Я був, правда, в Харкові, але це був робочий візит. А це вже такий повноцінний офіційний візит зі всіма його атрибутами. Але головне, звичайно, не протокол, а головне - те, на що ми виходимо", - сказав президент РФ.

Він констатував, що за останній час Москва і Київ зробили достатньо серйозні кроки в напрямку один до одного для відновлення "повноцінних, добросердих, щирих і дружніх відносин, які традиційні для наших країн". "Ось і на цей раз я хотів би разом з президентом Януковичем зробити наступні кроки", - резюмував Медведєв.

РІА “Новости”