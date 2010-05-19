Посольство США підтвердило, що фірма, яку найняв Азаров, - не аудиторська

Колишній віце-прем’єр-міністр в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Григорій НЕМИРЯ заявляє, що Посольство США в Україні підтвердило, що фірма з Вашингтона Trout Cacheris, PLLC не є аудиторською компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Г.НЕМИРЯ знову заявив, що ініційований нинішньою владою аудит діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО є замовним і є інструментом залякування і переслідування опозиції. На підтвердження цього він зазначив, що цю компанію для проведення аудиту уряд обрав без тендеру. Також, за словами екс-віце-прем’єра, ця компанія сама себе визначає юридичною фірмою, що спеціалізується на судових справах. Г.НЕМИРЯ зазначив, що, таким чином, ця фірма не є аудиторською компанією, а отже, вона, відповідно до закону, не може надавати аудиторські висновки. Г.НЕМИРЯ підкреслив, що виходячи з цього, «її висновки можуть і будуть поставлені під сумнів».

Окремо Г.НЕМИРЯ зазначив, що керівництво Блоку Юлії Тимошенко офіційно звернулося до Посольства США в Україні з проханням надати інформацію про цю компанію. За словами екс-віце-прем’єр-міністра, посольство надало відповідь, у якій зазначається, що ця компанія не є аудиторською фірмою.

Враховуючи це, Г.НЕМИРЯ зазначив, що опозиція зробить все, щоб у червні цю ситуацію, як приклад згортання демократії в Україні, на своїй сесії розглянула Парламентська Асамблея Ради Європи.

Також він додав, що це питання може розглянути і профільний комітет Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

У свою чергу опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необґрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.