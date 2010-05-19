У Раді пропонували заборонити наливати в літаках Губському

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони вживання алкоголю на борту повітряного судна)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосував лише один народний депутат із 422, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час розгляду цього документа у сесійній залі парламенту лунали вигуки: “ГУБСЬКОМУ (народний депутат України з фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ, який є автором даного законопроекту, – УНІАН) - заборонити наливати в літаку”.

Перед розглядом законопроекту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що Б.ГУБСЬКИЙ звернувся до парламенту з проханням не розглядати даний законопроект, оскільки в сесійній залі відсутній доповідач. Але народні депутати не пішли йому назустріч і розглянули даний законопроект.