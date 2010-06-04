Янукович просить не звинувачувати міліцію: вони теж страждають

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заперечує факти блокування міліцією опозиційних акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні.

За словами Президента, він не захищає міліцію, але міліція не повинна допускати з`ясування політичних суперечок силовими методами.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, міліція реагує лише на протиправні дії. «Я впевнений у тому, що вона не реагує ні на які політичні кольори тієї або іншої політичної сили», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що міліція повинна забезпечувати громадський порядок, оскільки його відсутність, за словами глави держави, заважає більшості людей жити спокійно в тому або іншому регіоні.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, громадян, які порушують громадський порядок, незалежно від політичної приналежності, «міліція, як то кажуть, своєчасно убезпечує від неприємностей, оскільки є ж протистояння політичних сил». Президент додав, що міліції нічого іншого не залишається, як розділяти політичні сили, щоб не було зіткнень. «Ми знаємо, що є політичні сили, які хочуть будувати свою політику на популізмі, зображати із себе героїв або скривджених», - підкреслив він.

Як сказав Президент, міліціонери - теж люди й, можливо, іноді реагують і різко, але звинувачувати всіх не можна. «Звинувачувати міліціонерів... Вони теж страждають. За цей рік понад 30 різних радикальних маніфестацій було, в яких постраждали працівники міліції», - зазначив він.