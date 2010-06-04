У ПР будуть шукати тих, хто тисне на людей Литвина

Партія регіонів обіцяє дати офіційну відповідь у разі підтвердження інформації про тиск з боку партії на членів Народної партії.

Про це йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

“Якщо оприлюднена інформація про начебто тиск з боку Партії регіонів на членів Народної партії матиме відповідне фактичне підтвердження, Партія регіонів дасть негайну офіційну відповідь і вживе всіх необхідних заходів для припинення будь-яких статутних порушень, якщо вони матимуть місце”, - йдеться в заяві.

У Партії регіонів також зазначають, що в заяві Народної партії щодо тиску не наводиться конкретних прикладів.

“На жаль, наші партнери не наводять жодного конкретного факту, що унеможливлює надання вичерпної відповіді по суті зробленої заяви», -наголошують у прес-службі Партії регіонів.

Прес-служба також зазначає, що Партія регіонів завжди з повагою ставилася й надалі ставитиметься до будь-якої політичної сили, діяльність якої не суперечить законодавству України. “Народна партія не є винятком, тим паче, що мова йде про колег по парламентській коаліції», - зазначають у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Народної партії України 3 червня оприлюднило заяву, у якій зазначається, що останнім часом набуває масового характеру тиск на їхніх однопартійців з боку представників партії влади на місцях. “Мета цього тиску є очевидною і фактично не приховується: примусити наших однопартійців залишити лави своєї партії і перейти до Партії регіонів”, - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, “аргументи до такого спонукання прості до примітивізму – звільнення з посади або призначення на більш високі посади”.

“Зайве зауважувати, що така практика є неприйнятною взагалі і, зокрема, стосовно партнерів, значною мірою завдячуючи яким виконавча влада й була здобута”, - наголошується у заяві Народної партії, народні депутати від якої є членами парламентської коаліції, створеної разом з ПР.

Народна партія очікує на адекватну реакцію щодо її позиції і сподівається, що “подібна практика утисків членів нашої партії дістане відповідну оцінку з боку керівництва Партії регіонів”.