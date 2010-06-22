Азаров переживає, чи помітили українці його сто днів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що результати 100 днів роботи уряду дають підстави українцям повірити у те, що Кабінет міністрів «знаходиться на правильному шляху».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ці 100 днів пролетіли, як одна хвилина, ми їх не помітили, взагалі. Питання: чи помітила країна наші 100 днів. Сподіваюся, що помітила. Сподіваюся, що ті зміни, які за ці 100 днів сталися, вони вселяють у людей упевненість, що ми знаходимося на правильному шляху», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що попереду у уряду і українського народу серйозна дорога реформ. «Треба це розуміти і не плекати ні себе, ні людей ілюзіями. Час популізму, популістських обіцянок, які знекровили нашу економіку і нашу країну, пройшов», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що нова влада обіцятиме лише те, що в змозі виконати.

М.АЗАРОВ також наголосив, що у процесі реалізації в Україні запропонованою владою програми реформ життя поліпшуватиметься поступово. «Ми крок за кроком реалізовуватимемо цю програму. Крок за кроком ми відчуватимемо всі разом, що життя поліпшуватиметься», - сказав М.АЗАРОВ.