Екс-голова митниці каже, що в СБУ його допитували більше 9 годин

Служба безпеки України порушила проти екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат колишнього посадовця Євген СОЛОДКО повідомив сьогодні журналістам біля приміщення Печерського райсуду столиці, який розглядає питання про обрання запобіжного заходу стосовно А.МАКАРЕНКА.

«Після складання протоколу про затримання А.МАКАРЕНКУ була вручена постанова про порушення відносно нього кримінальної справи, датована вчорашнім днем, 23 червня. Справа порушена за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)», - сказав Є.СОЛОДКО.

За словами адвоката, у постанові вказано, що А.МАКАРЕНКО не перевірив законність доручення колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА щодо проведення процедури митного оформлення природного газу.

Є.СОЛОДКО повідомив, що А.МАКАРЕНКА вчора близько 11.00 викликали в СБУ як свідка у кримінальній справі щодо незаконного розмитнення газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Після допиту А.МАКАРЕНКА без пояснення причин попросили зачекати.

Є.СОЛОДКО уточнив, що після 18.00 в СБУ було складено протокол про затримання колишнього керівника Держмитслужби, і на підставі цього документу винесено постанову про затримання.

«Я в будь-якому випадку буду ставити питання по те, що Печерський суд не має права розглядати цю справу, і після закінчення сьогоднішніх слухань у будь-якому випадку я постанову про порушення кримінальної справи буду оскаржувати», - підкреслив адвокат.

Зараз в судовому засіданні оголошено перерву, судді знаходяться у кімнаті для нарад, після чого буде оголошено рішення суду про міру запобіжного заходу стосовно А.МАКАРЕНКА.

"Мене допитували понад 9 годин, мене протримали незаконно в СБУ понад дві години між допитами", - сказав А.МАКАРЕНКО під час судового засідання.