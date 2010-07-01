Янукович дав Могильову два місяці, щоб перейшов на українську

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА впродовж двох місяців вивчити державну мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією, що проходить у Києві під головуванням Президента.

В.ЯНУКОВИЧ висловив незадоволення тим, що міністр внутрішніх справ оприлюднив свою доповідь під час наради російською мовою. «Даю вам два місяці, щоб перейти на українську мову», - сказав у зв’язку з цим Президент України.