Матвієнко оскаржив рішення Донецького адмінсуду щодо Бандери у ВАСУ

Голова Української республіканської партії «Собор», народний депутат України Анатолій МАТВІЄНКО подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду на рішення Донецького адміністративного суду щодо визнання незаконним Указу Президента України про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УРП “Собор”.

«Як і мільйони українських громадян, я вважаю, що це судове рішення є політичним і не правовим. Спекуляції довкола ролі Степана Бандери – людини, що віддала життя за українську державність - в історії України не можуть не викликати відрази», - вважає лідер УРП «Собор».

Окрім того А.МАТВІЄНКО відзначає, що судове рішення було ухвалено із грубим порушенням законодавства.

«Якщо суд може дозволити собі поставновлювати рішення, відверто нехтуючи вимогами закону – це є свідченням того, що в Україні немає правосуддя. Зрештою, безвідносно до ставлення до особистості Степана Бандери, це завідомо неправосудне рішення повинно викликати обурення у кожного громадянина. Бо ж несправедливий суд означає відсутність реальної захищеності прав і свобод людини», - наголошує А.МАТВІЄНКО.

Він назва основні аргументи, що обґрунтовують необхідність перегляду рішення в касаційному порядку. За його словами, насамперед слід звернути увагу на те, що Донецький суд, узявши справу до провадження, порушив вимоги ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства. В ч. 3 цієї статті чітко й однозначно визначено: адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна підсудність якого поширюється на місто Київ. Отже, прийнявши до провадження позов громадянина В.ОЛЕНЦЕВИЧА щодо оскарження указу Президента України, Донецький окружний адміністративний суд явно вийшов за межі наданих йому законом повноважень.

Також, на думку А.МАТВІЄНКА, надуманою підставою для скасування указу Президента про присвоєння звання Герой України С.Бандері є відсутність у нього українського громадянства. У ст. 3 Закону України «Про державні нагороди» визначено, що звання Герой України є державною нагородою, а відповідно до ст. 5 цього закону державними нагородами можуть бути нагороджені як громадяни України, так і особи без громадянства та іноземці, в тому числі посмертно. Отже, рішення Донецького апеляційного адміністративного суду у справі С.Бандери є незаконним.