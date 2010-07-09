Азаров захотів сам спрямовувати контроль за наркотиками

Кабінет міністрів вніс зміни до власної постанови N 516 від 23 червня 2010 р. "Про утворення Державного комітету України з питань контролю за наркотиками", забравши зі сфери МОЗу новостворений держкомітет з контролю за наркотиками.

Постанова КМУ N 550 від 5 липня 2010 р., підписана прем’єр-міністром Миколою Азаровим з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.

Прем’єру знадобилося лише 10 днів на те, щоб передумати, й передати обов’язок “спрямовувати та координувати” діяльність держкомітету з контролю за наркотиками своєму кабінету.

Разом з тим позитивні зміни, що мають стати наслідком такої бурхливої діяльності, неочевидні. У порівнянні з комітетом контролю за наркотиками, утвореним постановою КМУ ще у вересні 2003 року, Держкомітет: набув статусу центрального органу виконавчої влади (був урядовим органом державного управління) та отримав до своєї сфери управління державне підприємство “Укрспецекспертиза". Положення про свою діяльність новостворений комітет має написати сам, так само як і визначити граничну чисельність своїх працівників.