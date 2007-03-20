Балога: ранковий прихід із обшуком – це ясний сигнал...

Порушена кримінальна справа та обшук у помешканні лідера Громадянського руху «Народна самооборона», екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА свідчать, що "на ЛУЦЕНКОВІ Генеральна прокуратура випробовує нові методи залякування суспільства», заявляє глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, за його словами, переконливо підтверджується факт переведення Генеральної прокуратури у ручний режим управління урядово-коаліційним владним тандемом.

В.БАЛОГА зазначив: «Учора глава держави у присутності прем’єр-міністра та голови Верховної Ради говорив про приватизовану прокуратуру, а вже сьогодні це відомство показало справедливість президентської критики».

За його оцінками, обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА і весь супутній антураж (візит слідчих на світанку, численні порушення процесуальних норм, психологічний тиск) свідчать про чіткі ознаки перетворення Генпрокуратури з правохоронного органу на засіб шантажу. «Ранковий прихід із обшуком – це ясний сигнал усім, хто не згоден із новим владним курсом, що на кожного знайдеться своя стаття. Суспільству демонструється нова роль ГПУ – каральна для одних і відбілююча для інших», – вказав В.БАЛОГА.

Він наголосив, що відомство Олександра МЕДВЕДЬКА у своїй діяльності керується суто політичними, а не правовими категоріями. Саме тому Генпрокуратура закрила гучні кримінальні справи проти одіозних фігур недавнього минулого, діяння яких на собі відчули тисячі українців, зауважив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА припустив, що своїми діями Генеральна прокуратура прагне обмежити громадянську активність Ю.ЛУЦЕНКА і тих політиків, громадських діячів і простих людей, які підтримують ідеї «Народної самооборони». «Відомство на Різницькій, судячи з усього, намагається пригасити протестні настрої в суспільстві, якими так стурбовані політичні сили, які зараз біля владного керма», – констатував глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА висловив сподівання, що у так званій «справі ЛУЦЕНКА» будуть відкинуті всі неправові мотиви. «Генеральна прокуратура має довести суду та пояснити суспільству обгрунтованість своїх претензій до Ю.ЛУЦЕНКА. В іншому випадку залишки віри українців у чесних правоохоронців будуть зруйновані остаточно», – підкреслив В.БАЛОГА.