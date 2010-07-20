Злива, град і ураган обрушилися на Москву після місяця спеки

Злива, град і ураган обрушилися на Москву у вівторок увечері після кількох тижнів аномальної спеки: сильний вітер перекинув підйомний кран і десятки дерев, підтоплення на дорогах ускладнили автомобільний рух; за попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Як повідомив РІА Новости прес-секретар "Мосводостоку", більше за все роботи його працівникам дісталося на сході міста: "Бригади виїхали по заявках в Східний адміністративний округ, де промчав ураган. Вони прибирають сміття і листя із стоків", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, заявки надходили також з Замоскворіччя. "Решта частини Москви залишилася або неохопленою, або там пройшов незначний дощ", - повідомив Епіфанов.

Дощ протягом півтори-двох годин ішов також на півдні і південному сході міста.