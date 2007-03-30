Президент переніс консультації з Морозом і керівниками фракцій

Політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій перенесено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННІКОВА.

Водночас вона не уточнила, на коли перенесено ці консультації.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ заявив, що Президент запросив керівництво ВР і парламентських фракцій у понеділок, 2 квітня, взяти участь у консультаціях з приводу політичної ситуації в Україні, зокрема й у Верховній Раді.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО на прес-конференції у Луганську сказав, що запрошує керівників фракцій і груп Верховної Ради для консультацій 30 березня.