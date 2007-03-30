Чорновіл цього року нарешті отримає диплом про вищу освіту

Народний депутат із фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ сподівається вже цієї осені отримати диплом про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив у четвер у вечірньому прямому ефірі Івано-Франківського FM-радіо “Західний полюс”, відповідаючи на запитання слухачів про його освіту.

“Я вам відразу кажу, що я єдиний депутат, хто скрізь і всюди, не криючись, говорить, що в мене немає офіційного диплому про вищу освіту, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. – Цим я мабуть відрізняюся від Романа ЗВАРИЧА і багатьох інших подібних колег, які щось вигадують, щось вимальовують, видумують невідомі установи та університети, яких насправді не існує”.

Він нагадав, що як син дисидента, “мав негласну заборону на вищу освіту у радянські часи”. “Тільки в 1996 році я зміг вступити тільки на заочний, тільки не на гуманітарну дисципліну, я поступив на біологічний факультет. Але коли я мав закінчувати, вже почалися ті події, і я зрозумів, що ніколи в житті не буду працювати біологом. Я не привик фальшивити... і тоді покинув навчання”, - розповів Т.ЧОРНОВІЛ.

За словами політика, пізніше, коли він став народним депутатом, то вступив до Львівського університету на факультет міжнародного права. ”Але не закінчив, його я закінчу напевне цього року, - пояснив Т.ЧОРНОВІЛ. - Не закінчив абсолютно з однієї причини. Я не криюсь. Це є моя проблема. У 2004 році восени мала бути остання сесія, потім випускні і диплом. В мене тоді не було можливості приїхати до Львова. Я тоді очолював штаб ЯНУКОВИЧА”. Він зауважив, що “тоді була настороженість, жорстке протистояння, і люди були, особливо в Галичині, до того радикально настроєні і категоричні, що я, напевне, не мав би доброго приїзду до Львова. То зараз можу вільно приїжджати у Львів, Франківськ, Тернопіль...”. Т.ЧОРНОВІЛ сказав, що того року пропустив сесію і його відрахували з університету, але на сьогодні його “поновили”. “І під осінь я збираюся остаточно доздати екзамени, останні сесії, захистити диплом і буду спеціалістом з міжнародного права”, - підсумував Т.ЧОРНОВІЛ.