Симоненко хоче замінити 2 травня на 7 листопада

Верховній Раді пропонують викреслити з переліку державних свят, перерахованих у статті 73 Кодексу законів про працю “Святкові і неробочі дні” 2 травня, а на заміну додати: “7 листопада – річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції”. Автори законопроекту про внесення змін до КПЗП Петро Симоненко та Петро Цибенко пояснюють свою ідею тим, що “на відновленні свята 7 листопада – річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції наполягає ветеранська громадськість, багато політичних і громадських організацій України”.

У пояснювальній записці до законопроекту комуністи стверджують, що “події 1917 року заклали основи незалежності України, її економічного, соціального і духовного розвитку”. А день 7 листопада більшість громадян України до скасування свята “відзначали як свято підвищення стандартів життя, поліпшення добробуту, гарантій держави перед своїм народом у виконанні соціальних програм, дотримання прав і свобод”.