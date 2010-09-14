Томенко називає диверсією ситуацію навколо курорту «Буковель»

Київ. 14 вересня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає диверсією проти іміджу України у світі ситуацію навколо гірськолижного курорту “Буковель”.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу ситуації, що виникла довкола туристичного комплексу “Буковель”.

«Важко сказати, хто додумався до публічних «розбірок» довкола «Буковелю», але це виглядає як диверсія проти України напередодні зимового туристичного сезону», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Водночас, найпарадоксальнішим М.ТОМЕНКО назвав те, що Україна почала «піарити» свій зимовий туристичний потенціал у 2007 році в період прем’єрства нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Він нагадав, що тоді заступник міністра культури і туризму, а тепер міністр – Михайло КУЛИНЯК пафосно презентував рекламну кампанію «Україна запрошує», в рамках якої відбувалася демонстрації промороликів про зимовий відпочинок «Україна. Для закоханих у сніг» в ефірі закордонних телеканалів EuroNews і NGC. М.ТОМЕНКО також нагадав, що на масштабну кампанію «Україна запрошує», яка, за словами теперішнього міністра, була покликана формувати позитивний туристичний імідж України, у 2007 році виділили 8,5 млн. грн. бюджетних коштів.

«Наскільки я розумію, нинішній уряд так само розглядає можливість проведення реклами на іноземних каналах стосовно зимового туристичного потенціалу України. Враховуючи це та зважаючи на ініціативи Президента та його команди щодо можливостей України в організації і проведенні зимових Олімпійських ігор, де, між іншим, згадувався і «Буковель», спробу розібратися із тим, як працює гірськолижний курорт «Буковель» сьогодні інакше як диверсією проти іміджу України у світі назвати не можна», - підсумував віце-спікер парламенту.

Довідка УНІАН. Згідно з повідомленнями ЗМІ, 7 вересня працівники Генеральної прокуратури України, Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України за підтримки бійців спецпідрозділу «Беркут» провели обшук і вилучення документів та оргтехніки в Головному управлінні Держкомзему в Івано-Франківській області. Правоохоронці вилучили документацію управління, системні блоки комп`ютерів, гербову печатку управління.

За даними ЗМІ, найбільше слідчих цікавили питання відведення земельних ділянок ТОВ «Скорзонера» (ТК «Буковель»), грошової оцінки земель Поляницької сільської ради, на яких розміщений курорт, проекти і будівництво нових доріг до «Буковелю».

На земельні ділянки у селі Поляниця, де розташований гірськолижний курорт «Буковель», накладено арешт.

У коментарі УНІАН генеральний директор “Буковелю” Олександр ШЕВЧЕНКО повідомив про проведення обшуків у туристичному комплексі.

За його словами, слідство цікавив “великий перелік документів стосовно землевідводів на землі, на яких стоїть туркомплекс”.

О.ШЕВЧЕНКО зауважив, що у розбудову туркомплексу були вкладені дуже великі кошти (раніше на місці “Буковелю” був ліс), але відмовився коментувати припущення, що ситуація має ознаки рейдерства.