Бютівець Видрін: пани сказали здати мандати, я – слухняний холоп

«Я у будь-який час можу написати заяву на складання своїх депутатських повноважень. Просто до мене ніхто з такою пропозицією ще не звертався», – заявив у коментарі Західній інформаційній корпорації народний депутат України від фракції БЮТ, політолог Дмитро Видрін.

«Я ніколи не прагнув йти до парламенту. Знаю, що я випадково попав у Верховну Раду України. Це не мій фах, і я не маю снаги там працювати. Так що у будь-який час я напишу заяву, якщо хто про це мене попросить», – зазначив політолог.

Д.Видрін зауважив, що «зараз депутатська політична верхівка забула, що були такі депутати як Данілов, Видрін, Потімков, які завжди прагнули казати правду і висловлювати свою точку зору. Мені здається, що саме тому до нас ніхто не звернувся з пропозицією скласти депутатські мандати, бо бояться таких, як ми. А може ми будемо мати іншу думку?..»

«У сьогоднішній ситуації мені все рівно: є мандат чи немає. Хіба ж ми, депутати, працюємо? Ми не ходимо до парламенту, не голосуємо, не вносимо законопроекти. Навіщо тоді нам мандат? Власне, я не згоден з такою постановкою питання, що тільки через складання мандату можна щось змінити. Але ми у Верховній Раді є імперативними, як раби чи холопи. Є пан чи пані, які сказали холопам здати мандати, і холопи здали мандати. Я, як слухняний холоп, одразу підкорюсь», – сказав Д.Видрін.

Політолог також наголосив на тому, що демократія в Україні завершилася з обох сторін – влади та опозиції. «До прикладу, мій соратник Бродський виступав на «5 каналі», де сказав кілька слів правди. Але миттєво пішла вказівка з Секретаріату Президента – не транслювати виступ Бродського. Тобто знову йдуть темники з Секретаріату Президента, знову є заборона на вільну інформацію, заборона на правду.

Я не знаю, що твориться у президентській голові, але мені здається, що Президент у цій ситуації міг би стати вирішальною фігурою, яка консолідували би націю. І якби Президент запропонував універсал не Януковичу, не Тимошенко, не Морозу, а самому українському народу, у якому визначив би правила, котрі він ніколи не порушить, зокрема, це свобода слова, свобода політичних збіговиськ, скасування імперативного мандату, який існує тільки у Китаї та на Кубі, то за цим Президентом пішла б країна. Натомість зараз Президента шантажують як з боку виконавчої влади, так і з боку опозиції. Відтак, Президент піддається шантажу то з боку коаліції, то з боку опозиції. Тобто, зараз Президент – це найбільш шантажована і непрогнозована людина в країні, бо ми не знаємо, хто завтра переможе у цьому шантажі: Янукович чи Тимошенко», – зауважив він.