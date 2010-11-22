Суд заборонив підприємцям проводити акції в центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації до низки громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада.

Про це УНІАН повідомило джерело в суді.

Суд встановив обмеження у вигляді заборони проведення заходів 22-26 листопада в центральній частині Києва.

“Тобто, громадські організації мають звільнити центр міста”, - пояснив співрозмовник агентства.