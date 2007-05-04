Соціалісти звинувачують Партію регіонів у зраді

Народний депутат Василь Волга (фракція СПУ) називає домовленості між президентом України Віктором Ющенком і прем`єр-міністром Віктором Януковичем про проведення дострокових парламентських виборів зрадою Конституції.

"Якщо це дійсно так, як я чую з екрану телевізора, то це зрада з боку Партії регіонів, це зрада Конституції", - сказав він у п`ятницю, 4 травня, коментуючи домовленості між Президентом і прем`єром про проведення дострокових парламентських виборів.

За його словами, вже другий (після підписання Президентом указу про розпуск парламенту) раз створюється прецедент, коли "політична доцільність стає законом".

"Зараз це держава понятій і хворого на голову лідера держави", - сказав він, додавши, що "закон вже нікого не цікавить".

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