Олійник: затримання Луценка - остаточний крах правоохоронної системи

Із затриманням Юрія ЛУЦЕНКА можна констатувати остаточний крах правоохоронної системи.

Про це заявив позафракційний народний депутат Святослав ОЛІЙНИК, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Щоб констатувати повний колапс правоохоронних органів, достатньо проаналізувати долю чотирьох останніх міністрів внутрішніх справ, - сказав С.ОЛІЙНИК. - Як відомо, Юрій Кравченко був фігурантом справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, сам пішов з життя за нез`ясованих обставин. Микола БІЛОКОНЬ довго перебував у міжнародному розшуку. Василь ЦУШКО довгий час перебував під слідством у зв`язку із захопленням будівлі Генпрокуратури».

За словами депутата, кульмінацією ганьби правоохоронної системи є затримання Ю.ЛУЦЕНКА, пов`язане зі справою про отруєння Президента (колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН). «Все це свідчить про те, що авторитет правоохоронної, і, на жаль, вже і судової системи в очах суспільства втрачено остаточно», - заявив С.ОЛІЙНИК.

За його словами, те, що в останні місяці відбувається з опозиційними політиками, насправді є щоденною реальністю кожного українця протягом всіх останніх років, включаючи періоди, коли нинішня опозиція була при владі.

«Єдина істотна відмінність сьогоднішнього дня - це відсутність в державі незалежних судів. До зміни політичної влади в країні незалежні суди були чинником, що стримував свавілля правоохоронних органів. Тепер втрачено і це. На прикладі опозиційних політиків можна наочно побачити реальний рівень тиску, який відчуває все суспільство, в першу чергу - підприємці. Такий стан речей несумісний з розвитком громадянського суспільства і ринкової економіки. Вся повнота відповідальності за ситуацію, що склалася, лежить в рівній мірі як на нинішній владі, так і на попередній, яка не займалася системним будівництвом демократичної держави», – підкреслив політик.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ц. р. Ю.ЛУЦЕНКА затримали співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа» біля його будинку на вулиці Старонаводницькій у Києві.

Екс-міністра утримують у слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою з його водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тис. грн. і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тис. грн.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО раніше заявляв, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

В той же час 27 грудня заявив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО заперечив інформацію про те, що екс-міністра затримано в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента В.ЮЩЕНКА.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, Ю.ЛУЦЕНКА затримано через його небажання знайомитися з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи. «Ми його попереджали, що якщо він не буде знайомитися з матеріалами кримінальної справи, або буде робити це повільно, то йому буде змінено міру запобіжного заходу», - сказав він. За словами Ю.БОЙЧЕНКА, екс-міністр приходив до Генпрокуратури знайомитися з матеріалами справи, але читав лише по кілька аркушів.

Він також нагадав, що стосовно екс-міністра порушено ще одну кримінальну справу - за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями). Втім, Ю.БОЙЧЕНКО не уточнив суть самої справи, зауваживши, що в ній вже розпочато певні слідчі дії, і тому в інтересах слідства розголошувати, про що саме йдеться зараз не можна.