У Нашій Україні вважають СПУ та КПУ лівими придатками в кишені Януковича

“Мороз сьогодні ображений, що не бере участі у жодних переговорах”, - заявив член Президії “Нашої України” Борис Беспалий, коментуючи заяву Олександра Мороза, в якій звинувачує Президента в небажанні досягнути компромісу, аби вийти з політичної кризи, і закликав Януковича припинити усі формальні та неформальні переговори з Президентом. Про це повідомляє сайт Нашої України.

“Президент має домовленості з керівником коаліції – прем’єром, який і є відповідальним за дії коаліції. Він і має забезпечити дотримання коаліцією домовленостей і чинного указу Президента. А головне його завдання зараз - впоратися з переляканими комуністами й соціалістами”, - зазначив Беспалий.

“Соціалісти сьогодні вже не є самостійними політичними гравцями. Вони, як і комуністи, є тільки лівими придатками в кишені Януковича. От Мороз і користується будь-якою нагодою, щоб нагадати по себе. А оскільки реальних нагод немає, то він не гребує жодними вигадками”, - переконаний Беспалий.