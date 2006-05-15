Тимошенко виграла Волинську область

Головою Волинської обласної ради обрано представника БЮТ Анатолія ГРИЦЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації.

“Лише надвечір 12 травня стало відоме ім`я голови Волинської обласної ради V скликання. За нього віддали голоси 42 депутати зі 79 присутніх у залі. Голосування відбувалося таємно”, - зазначили у прес-службі.

На посаду голови обласної ради було запропоновано дві кандидатури. БЮТівцю А.ГРИЦЮКУ опонував висуванець від блоку «Наша Україна», керуючий Волинським регіональним відділенням КБ «ПриватБанк», позапартійний Микола РОМАНЮК, зазначили у прес-службі.

Прийнявши вітання з нагоди обрання, А.ГРИЦЮК оголосив у роботі сесії кількаденну перерву, аби провести додаткові консультації з представниками партій і блоків щодо обрання своїх заступників та голів постійних комісій.

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