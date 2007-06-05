Затулін з повагою до СБУ роздає поради в Криму

Директор Інституту країн СНД, депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН вважає нонсенсом, що в Криму досі немає пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи ситуацію, що склалася навколо наміру властей Сімферополя встановити в місті пам`ятник Катерині II і протестів, що послідували за цим, з боку кримських татар.

За словами К.ЗАТУЛІНА, в Криму мають бути пам`ятники тим російським діячам, які зробили великий внесок у розвиток півострова. Серед них К.ЗАТУЛІН назвав Катерину Велику, князя Потьомкіна і князя Юрія Долгорукого.

«Вони зробили великий внесок до того, чим був і чим, можливо, став Крим», - підкреслив К.ЗАТУЛІН.

За його словами, сімферопольським властям, якщо виникають протести з боку представників ряду народностей, необхідно провести опитування населення і з`ясувати ставлення сімферопольців до встановлення пам`ятника Катерині II. «Є демократичний спосіб: провести опитування населення», - сказав К.ЗАТУЛІН.

При цьому він підкреслив, що дає поради «як сторонній, і все це є внутрішніми справами України і Криму».

К.ЗАТУЛІН також відзначив, що виступає перед журналістами і відповідає на ті чи інші питання, які йому ставляться, з великою повагою до СБУ.