Симоненко: В Україні назріла необхідність федералізації

В Україні назріла необхідність федералізації, вважає лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

На думку П.СИМОНЕНКА, події 9 травня у Львові показали, що назріла загроза територіального розколу України.

«Необхідно включити федералізацію в політичний порядок денний України. Сьогодні ця тема вже назріла, її потрібно розглядати, щоб розуміти, яким чином ми вибудовуватимемо цілісну державу, яким чином підвищуватимемо можливості територіальних громад, при тому, що ми несемо спільну відповідальність за єдність держави», - заявив він.

На думку П.СИМОНЕНКА, Донецька область є сьогодні в Україні єдиним регіоном-донором. «Я вважаю, що не має права Донецька область фінансувати сьогодні бандерівців, вояків ОУН-УПА, які вбивали наших із вами дідів і батьків. За рахунок державного бюджету вони отримують додаткову пенсію, а наші герої, наші діди й прадіди принижені й ображені цим. На жаль, наші школи та культурні установи хиріють і приходять у занепад тут, а там використовуються бюджетні кошти понад утричі більші на розвиток цих сфер, ніж у областях, які є донорами державного бюджету», - сказав лідер КПУ.