Депутат: у Донецьку купують туалети за ціною мерседесів

Народний депутат Остап СЕМЕРАК (фракція «БЮТ-Батьківщина») вважає неприпустимою ситуацію, коли у Донецьку на пересувний туалет в рамках підготовки до Євро-2012 витрачають 400 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”, про це він заявив, коментуючи інформацію «Вісника державних закупівель».

“Партія регіонів демонструє дивовижний «прогрес» в «освоюванні» державних грошей під вивіскою Євро-2012: услід за харківськими лавочками, кожна з яких коштує як автомобіль «Ланос», у Донецьку вже закуповують туалети за ціною «Мерседесів», - підкреслив О.СЕМЕРАК, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету, міністром опозиційного уряду у справах молоді, туризму, спорту і Євро-2012.

Він зазначив, що, очевидно, “представники Партії регіонів улаштували таке собі внутрішньопартійне креативне змагання: хто більше «замутить» коштів на державних закупівлях під маркою підготовки до чемпіонату Європи”. “Якщо лавки для харківського метро купували за 63 тис. грн. за штуку, то за кожен пересувний туалет для Донецька викладуть уже 400 тисяч”, - додав депутат.

О.СЕМЕРАК зазначив, що «виборці Партії регіонів, мабуть, у «захваті» від того, як кошти, які могли б піти на збільшення пенсій чи зарплат працівникам бюджетної сфери, переводяться на золоті унітази».