Міський голова закликав носити чорно-червоні стрічки

У Тернополі працівники міськради, комунальних підприємств і освітніх закладів прийшли на роботу у вишиванках

23 травня у Тернополі всі працівники міської ради, комунальних підприємств та освітніх закладів прийшли на роботу у вишиванках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, з відповідною ініціативою виступив міський голова Сергій НАДАЛ.

На його думку, національне вбрання підкреслить урочистість Свята Героїв, яке відзначається цього дня.

«Ми повинні пам’ятати своїх героїв, адже вони завжди були провідниками української нації, духовними наставниками, нашими сподвижниками на шляху становлення та розвитку незалежної України. Тому закликав усіх свідомих українців відсвяткувати День Героїв у вишиванках, а червоно-чорними стрічками на одязі та транспорті солідаризуватись з відзначенням цього свята», – прокоментував свою ініціативу С.НАДАЛ.

В рамках святкування Свята Героїв у Тернополі сьогодні розпочала першість міста з боксу серед спортсменів всіх вікових груп.

О 18-й годині відбувся урочистий марш у вишиванках від бульв. Д.Галицького на масиві Східний до центрального Театрального майдану. О 19 годині на головній площі міста - концерт гурту «Тартак».

Довідка УНІАН. Свято Героїв відзначають 70 років. Святкувати його 23 травня постановив у 1941 році Другий Великий Збір ОУН для відродження в українців героїчного духу минулих поколінь.

Травень для свята обрали тому, що саме цього місяця загинуло найбільше націонал-патріотів. Зокрема, 4 травня 1924 року загинув головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття Микола Міхновський, 25 травня 1926 року – Симон Петлюра, 23 травня 1938 року – засновник і провідник ОУН Євген Коновалець.

В роки німецької, а згодом радянської окупації це свято відзначалося у підпіллі. Із проголошення незалежності України його святкування відновлено.

На початку 2000-х років обласні ради західних областей затвердили це свято як офіційне.