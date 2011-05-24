Супруненко вже не є зятем Черновецького?

Депутат Київради В’ячеслав СУПРУНЕНКО більше не є зятем мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 111 від 24 травня) з посиланням на джерела в Київраді, Кристина ЧЕРНОВЕЦЬКА розлучилася з чоловіком, причому ще в березні. Вже в квітні проти В.СУПРУНЕНКА і співголови Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО порушили кримінальну справу за розбійний напад.

У найближчому оточенні сім`ї виданню сказали, що причина розлучення не пов`язана з політикою і бізнесом. «Вони давно не бували ніде удвох, у Кристини своє життя, у нього своє. Здається, востаннє вони були разом два роки тому, 1 вересня», - сказала одна з подруг Кристини. Внуків мера Києва ще на початку року забрали зі столичного ліцею «Поділ», і, як говорили в ліцеї, діти з мамою виїхали за кордон.

Утім, у Київраді впевнені, що причини розлучення зовсім не особисті, зазначає газета. «Мер із зятем побили горщики ще в жовтні, коли розділили повноваження мера і голови КМДА, призначивши на останню посаду Олександра ПОПОВА, а мера усунувши від влади. Зараз СУПРУНЕНКО в розшуку, на нього заведено справу, а на мера і його сім`ю нічого немає. Думаю, це спланована акція з виведення його з сім`ї», - сказало джерело в Блоці Черновецького.

За іншою версією, розлучення - фіктивне. «Це потрібно для того, щоб сім`я могла зберегти власність. Спільне майно, наприклад, переписують на Кристину, і якщо СУПРУНЕНКО зловлять, вона не постраждає», - сказало джерело в Київраді.

Сама Кристина на зв`язок з газетою не вийшла.

Тим часом, як стало відомо «Сегодня», в Каннах сім`я мера Києва і він сам (але вже без зятя) святкує 56-річчя дружини Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліни АЙВАЗОВОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно В.СУПРУНЕНКА і Д.КОМАРНИЦЬКОГО за скоєння ними розбійного нападу в змові з групою осіб.

В.СУПРУНЕНКО оголошений в міжнародний розшук із внесенням його даних до оперативно-розшукового обліку Інтерполу в категорії «червона картка».