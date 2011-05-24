Обама оголосить про розміщення американських літаків у Польщі?

Президент США Барак ОБАМА під час свого першого візиту до Варшави, що відбудеться цього тижня, може оголосити про розміщення американських військових літаків у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

„Ми будемо розмовляти про три аспекти: економічний, енергетичний та військовий. Можливо, оголосимо про постійне розміщення компонентів повітряних сил США у Польщі”, - сказав він в TVN24.

Р.СІКОРСЬКИЙ позитивно оцінив польсько-американську співпрацю, відзначивши, що поляки вже «на сліпо» не погоджуються на все, що пропонують американці.

«У відносинах з США ми осягнули властиву температуру дозрілої дружби», - оцінив він.

Прес-секретар міністерства оборони Польщі Януш СЕЙМЕЙ сказав УНІАН, що США може розмістити на польській території винищувачі F-16 та Hercules c130.

Він відзначив, що політичне рішення про їх розміщення було прийнято у грудні 2010 року під час візиту Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО до США, зауваживши, що сторони зараз обговорюють деталі.

Я.СЕЙМЕЙ не зміг уточнити, хто ініціював розміщення американських літаків у Польщі.

Водночас радник глави Польської держави Роман КУЖНЯР заявив RMF-FM, що немає сумнівів у тому, що США розмістять свої літаки на польській території.

„Це не лише реально, але я абсолютно переконаний, що власне так буде”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Б.ОБАМА, який відвідає Польщу з візитом 27-28 травня, візьме участь в роботі саміту Президентів Східної Європи, на який також планує приїхати Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Б.ОБАМА, який виграв президентські вибори в 2008 році, у 2009 року відмовився від планів свого попередника розмістити елементи стаціонарної системи протиракетної оборони (ПРО) у Польщі.

Тодішній глава Польської держави Лех Качинський критикував це рішення.