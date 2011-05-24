Турчинов радить владі не переходити межу

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що немає жодної інформації про слідчі дії в Генпрокуратурі за участю Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам біля Генеральної прокуратури.

«Ми самі не можемо зрозуміти, що відбувається, у всякому разі я би дуже радив владі не переходити межу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії також зазначив, що у нього немає інформації про якусь ухвалу Печерського районного суду Києва. «Ніякої інформації ми не можемо отримати ні з Генеральної прокуратури, ні з цієї вулиці Борисо-Глібської», - додав він.

На запитання, які дії зараз планує партія «Батьківщина» та народні депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина», О.ТУРЧИНОВ сказав: «Ми зараз з’ясуємо ситуацію і наші дії будуть адекватні».

У це час біля Генеральної прокуратури збільшилася як кількість прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, народних депутатів, представників партії «Батьківщина, так і представників охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, слідчий Генпрокуратури Олег ПУШКАР повідомив журналістам, що Генпрокуратура отримала рішення Печерського райсуду про примусове доставлення лідера БЮТ Ю/ТИМОШЕНКО до прокуратури для проведення слідчих дій. Він сказав: "ГПУ звернулися до суду, відносно того, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зірвала слідчі дії. Про це Генпрокуратура неодноразово повідомляла ЗМІ".

"Зараз з Юлією Володимирівною будуть проведені слідчі дії, після чого, я думаю, вона, цілком можливо, піде додому", - додав О.ПУШКАР. У нас є рішення Печерського суду "про затримання і доставку в суд під вартою", також сказав О.ПУШКАР.