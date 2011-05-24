У Києві сьогодні буде глава Газпрому

Голова правління російського ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР має намір сьогодні відвідати Україну для переговорів з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ про зміну умов контракту на постачання природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО повідомив сьогодні журналістам у Полтавській області.

«Сьогодні приїзд нашого російського партнера є одним з етапів переговорного процесу. Наша немасштабна співпраця і те, що нас не влаштовують контракти, підписані колишнім прем`єр-міністром, - це з`ясовно. І наші російські партнери це також розуміють», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що, згідно з дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, під час переговорів українська сторона добиватиметься тих цін на газ для України, які дадуть змогу цього року не допустити підвищення комунальних тарифів.

Як повідомлялося, Ю.БОЙКО вважає, що до вересня Україна і Росія зможуть знайти компроміс з перегляду контракту на постачання природного газу до України, домовившись про зниження ціни.

Раніше Росія заявила про готовність проаналізувати формулу ціни на природний газ, яка закріплена в контрактах між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».