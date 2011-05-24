Кузьмін сказав, коли відпустять Тимошенко

Перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявляє, що лідер партії «Батьківщина, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО після проведення слідчих дій не буде затримана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КУЗЬМІН повідомив журналістам.

«Зараз проводяться слідчі дії, після завершення яких Юлія Володимирівна піде додому», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Журналісти почали ставити запитання Р.КУЗЬМІНУ коли той вийшов із будівлі Генеральної прокуратури. Однак він відмовлявся відповідати на запитання, і, щоб почути цю єдину фразу від першого заступника генпрокурора, журналісти супроводжували Р.КУЗЬМІНА більше кварталу.