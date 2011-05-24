Януковичу потрібні слухняні наймити?

Судовий процес над екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ демонструє цілеспрямоване знищення демократії і свобод в Україні, заявив лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК, коментуючи вчорашнє рішення Печерського райсуду столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі З.ШКІРЯКА, «судилище над Юрієм ЛУЦЕНКОМ ще раз показало, що в Україні цілеспрямовано знищується демократія і свобода. Я не суддя, але мені зрозуміло, що ЛУЦЕНКО, по суті, не винен. Звинувачення здаються надуманими і сфабрикованими. Все, що сталося в «легендарному» Печерському суді, - це брутальна розправа над неугодним політиком, не більше", - переконаний З.ШКІРЯК.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ несе персональну відповідальність за повну узурпацію влади і знищення конституційних прав і свобод громадян в Україні.

«Сьогодні немає впевненості у можливості довести свою невинність. І це стосується не тільки опозиційних політиків, це стосується всіх громадян країни. Суди продажні і повністю підкорені наказам Банкової. Немає сумнівів, що і вчорашнє рішення суду було заздалегідь написано в Адміністрації Президента», - вважає він.

На думку лідера «Нового Києва», В.ЯНУКОВИЧУ потрібна “держава без держави, де є слухняні наймити, народ, і є ті, хто сьогодні, всупереч елементарним нормам моралі, громадянському обов`язку і загальнолюдським принципам, готові служити цим «господарям життя», за подачки”.

«Я відповідально заявляю, що для мене європейської України нема. Є країна з тоталітарним режимом. Країна, в якій купка знахабнілих олігархів, на чолі з Президентом, хочуть керувати народом як маріонетками», - заявив З.ШКІРЯК.

За його словами, усвідомлюючи провали в соціально-економічній сфері, “ЯНУКОВИЧ-ШУВАЛОВ-ЛЬОВОЧКІН” вкидають в суспільство відволікаючі «фішки» у вигляді 9 травня, «закону про червоний прапор», 22 червня тощо”.

“Вони роблять це свідомо, щоб зруйнувати єдність України, спровокувати громадянський конфлікт за національним та ідеологічним принципом і остаточно розколоти країну. Депутат Держдуми РФ пан ЗАТУЛІН, перебуваючи в Україні, вже не соромлячись, відкрито, нахабно заявляє про те, що сюди приїде хоч вся Росія, щоб «вчити нас, як жити». Це ж божевілля! В якій нормальній країні таке можливо? В будь-якій цивілізованій державі його негайно б оголосили персоною нон-грата і викинули геть. По суті, влада запустила сценарій знищення України як незалежної, демократичної держави», - заявив З.ШКІРЯК.

На його переконання, вся відповідальність за процеси, що відбуваються в державі, лягає безпосередньо на Президента В.ЯНУКОВИЧА. “Немає парламенту, немає Кабміну, немає незалежних судів, прокуратури, міліції і т.д. Є єдиний орган державної влади - Адміністрація Президента. Саме там приймаються всі рішення”, - сказав голова СХП.

З.ШКІРЯК нагадав, що скоро В.ЯНУКОВИЧ збирається до Варшави для участі у саміті країн Центральної Європи. «Потрібно зробити все можливе, щоб негайно повідомити європейській та світовій спільноті про те політичне, соціально-економічне та правове свавілля, яке панує в Україні. Важливо донести правду про конституційну анархію, тотальну корупцію, правду про репресії, про диктатуру ЯНУКОВИЧА”, - додав він.

Він упевнений, що всі опозиційні політики повинні об`єднатися і вирішити ,як спільно діяти в ситуації, що склалася, як разом протистояти агресії режиму. “Час захищати один одного, захистити країну, захистити український народ!”, - заявив З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Печерський райсуд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА на 27 травня і залишив екс-міністру міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Державній пенітенціарній службі України поінформували, що після засідання суду Ю.ЛУЦЕНКА доставили до Київського слідчого ізолятору.