Ар'єву телефонували з МВС: за дві-три години Тимошенко відпустять

12:41, 24 травня 2011
Політика
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Інформація від "знайомого посадовця"

Народний депутат від НУ-НС Володимир АР`ЄВ володіє інформацією, що за кілька годин лідера “Батьківщини” Юлію ТИМОШЕНКО відпустять із Генеральної прокуратури.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Подзвонив знайомий посадовець з МВС. Його попросили нам передати, що за 2-3 години Юлю випустять. Почекаємо», - написав народний депутат, який зараз перебуває під стінами ГПУ.

 

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