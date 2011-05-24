Ар'єву телефонували з МВС: за дві-три години Тимошенко відпустять

Народний депутат від НУ-НС Володимир АР`ЄВ володіє інформацією, що за кілька годин лідера “Батьківщини” Юлію ТИМОШЕНКО відпустять із Генеральної прокуратури.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Подзвонив знайомий посадовець з МВС. Його попросили нам передати, що за 2-3 години Юлю випустять. Почекаємо», - написав народний депутат, який зараз перебуває під стінами ГПУ.