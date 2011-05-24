Ар'єву телефонували з МВС: за дві-три години Тимошенко відпустять
12:41, 24 травня 2011Політика
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Інформація від "знайомого посадовця"
Народний депутат від НУ-НС Володимир АР`ЄВ володіє інформацією, що за кілька годин лідера “Батьківщини” Юлію ТИМОШЕНКО відпустять із Генеральної прокуратури.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Подзвонив знайомий посадовець з МВС. Його попросили нам передати, що за 2-3 години Юлю випустять. Почекаємо», - написав народний депутат, який зараз перебуває під стінами ГПУ.
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