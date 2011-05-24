Янукович призначив міністра охорони здоров’я
12:58, 24 травня 2011Політика
9375 0
Указ - на офіційному сайті
|Олександр АНІЩЕНКО
Відповідний указ від 24 травня розміщено на сайті Президента.
Як відомо, 17 травня Президент звільнив Іллю ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров`я.
О.АНІЩЕНКО народився у 1950 році у Краматорську, працював лікарем-педіатром і головним лікарем у міській дитячій лікарні № 5 Донецька.
З 2003 по 2005 роки і з 2006 по 2010 роки - начальник управління охорони здоров`я Донецької обласної держадміністрації.
З грудня 2010 року і до теперішнього часу О.АНІЩЕНКО працював першим заступником міністра охорони здоров`я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter