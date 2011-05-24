В Україну збираються генсек Ради Європи і голова ПАРЄ
13:03, 24 травня 2011Політика
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Візит заплановано на 26-27 травня
|Торбйорн Яґланд
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, візити високопосадовців Ради Європи здійснюються у рамках їхньої участі у спільному виїзному засіданні Бюро та Постійного комітету ПАРЄ, яке пройде в Україні 26-27 травня у рамках головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.
Під час зустрічі високопосадовців Ради Європи з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ буде обговорено питання поглиблення робочих контактів та актуальних питань порядку денного діяльності Ради Європи.
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