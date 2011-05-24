Арешт Тимошенко віділлється Януковичу так, як він й подумати не міг?

«Якщо Юлію ТИМОШЕНКО буде заарештовано, то реакція світової спільноти буде різко негативною», - таку думку висловив експерт Польського інституту міжнародних відносин Лукаш АДАМСЬКИЙ в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна.

Як передає LB.ua, за словами Л.АДАМСЬКОГО, «це буде черговий приклад вибіркового правосуддя, яке насправді завжди було в Україні, а нині посилюється ще більше». За словами експерта, «незалежно від того, винна Ю.ТИМОШЕНКО чи ні, виникає питання, чому українська прокуратура не проводить подібних слідств проти інших українських політиків, пов`язаних з Партією регіонів чи з екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. Досі, наприклад, не встановлені винні у фальсифікаціях на президентських виборах 2004 року. Ба більше – тодішній голова Центральної виборчої комісії пан КІВАЛОВ нині є депутатом від Партії регіонів».

На думку Л.АДАМСЬКОГО, «якщо Ю.ТИМОШЕНКО залишиться за ґратами», то варто очікувати негативної реакції світової спільноти.

«По-перше, Європейський парламент, особливо Європейська Народна Партія, по-друге - дипломати західних країн і США дуже рішуче скажуть, що такі дії неприйнятні. Світові ЗМІ поширюватимуть дуже негативний образ України і її керівництва, ну і це, звісно, збільшить напругу, яка є в українському суспільстві. Я скажу так - це може призвести до наслідків, яких навіть не очікує чинна українська влада», - заявив Л.АДАМСЬКИЙ.

Він також висловив щире сподівання, що все-таки Ю.ТИМОШЕНКО залишиться на волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, в Генеральній прокуратурі України після прибуття туди Ю.ТИМОШЕНКО була сконцентрована велика кількість працівників правоохоронних органів.

За словами прес-секретаря лідера «Батьківщини» Марини СОРОКИ, «вперше за весь час, коли Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у слідчих діях, у будівлі Головного слідчого управління ГПУ введено безпрецедентний режим охорони. У коридорі біля кабінету, в якому проходять слідчі дії за участю Ю.ТИМОШЕНКО, перебуває від 25 до 30 працівників правоохоронних органів у масках, нібито підрозділи «Сокіл». За її словами, заблоковані обидва виходи в коридорі. На подвір’ї Генпрокуратури стоїть спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, біля якого, - десь п`ять осіб в камуфляжному одязі, в масках і зі щитами.

За інформацією Генеральної прокуратури 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено постанову про затримання і доставку лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачувана впродовж тривалого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Однак, йдеться в повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит у Головне слідче управління ГПУ, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчим поки що не вирішено.