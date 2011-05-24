Верховна Рада накупила ксероксів - по три штуки на кожного нардепа

Управління справами Верховної Ради України закупило ксероксів на суму понад 1 млн. грн.

Про це повідомляється на веб-порталі державних закупівель.

Зокрема на відкритих торгах було закуплене 1054 одиниць обладнання копіювально-розмножувального та іншого конторського обладнання (вузли та приладдя для фотокопіювальних апаратів). Торги були звершені 16 травня 2011 року. Переможцем торгів стала ТОВ "Компанія Глорія ЛТД", яка отримала за цю операцію суму 1020677.16 грн.