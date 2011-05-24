З Генпрокуратури вигнали охорону Тимошенко
14:28, 24 травня 2011Політика
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Слідчі дії тривають більше 4 годин
В Генпрокуратурі слідчі дії за участі лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО тривають вже понад 4 години.
Як передає кореспондент УНІАН, весь цей час навколо будівлі Генпрокуратури прихильники Ю.ТИМОШЕНКО очікують завершення слідчих дій і виходу до них лідера партії «Батьківщина».
Сьогодні вперше особисту охорону Ю.ТИМОШЕНКО та її прес-секретаря Марину СОРОКУ попросили залишити приміщення Генпрокуратури, хоча раніше особиста охорона знаходилася біля кабінету, в якому проходили допит чи слідчі дії за участі Ю.ТИМОШЕНКО.
На вул. Борисоглібській знято охорону громадського порядку, яку здійснювали сьогодні зранку декілька міліціонерів.
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