Експерти прогнозують золоту значне зниження ціни

Протягом 2011 року ціна на золото може знизитися до рівня 2008 року, що буде першим за останні п`ять років значним зниженням його вартості.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН фінансовий консультант компанії TeLeTRADE Павло ПЛАТОНОВ.

«Я орієнтуюся, якщо ми беремо 2011 рік, що ціна може досягти рівня 1400 дол., - сказав П.ПЛАТОНОВ. - «Просадка» можлива навіть нижча за цей рівень, але рік закінчиться десь у цих межах».

Свій прогноз він пояснив тим, що економіки розвинених країн виходять з кризи, що підштовхує інвесторів, які для збереження капіталу вкладали в золото, продавати його для того, щоб вкладати в реальний сектор економіки.

У свою чергу, фінансовий консультант TeLeTRADE Юлія КОНОПЛЯ уточнила, що йдеться не про колосальне зниження, а про коригування. «Можливе коригування, але не зміна тренда», - сказала експерт.