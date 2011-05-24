Лідери ЄНП заявляють, що арешт Тимошенко - акт свавілля

Президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс, представник Групи ЄНП в Європейському Парламенті у зовнішніх справах Елмар Брок (ХДС) і представник Групи ЄНП в Підкомітеті Європейського Парламенту з питань безпеки та оборони Міхаель Галер (ХДС) рішуче засуджують дії влади щодо кримінального переслідування лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті ЄНП.

"Арешт Юлії ТИМОШЕНКО – це акт свавілля, який є продовженням односторонніх дій українського правосуддя, спрямованих проти опозиції. Єдиною метою цих дій є перешкоджання діяльності і залякування української опозиції", - йдеться в заяві В.МАРТЕНСА, Е.БРОКА та М.ГАЛЕРА.

При цьому підписанти заяви вимагають негайно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, в Генеральній прокуратурі України після прибуття туди Ю.ТИМОШЕНКО була сконцентрована велика кількість працівників правоохоронних органів.

За словами прес-секретаря лідера «Батьківщини» Марини СОРОКИ, «вперше за весь час, коли Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у слідчих діях, у будівлі Головного слідчого управління ГПУ введено безпрецедентний режим охорони. У коридорі біля кабінету, в якому проходять слідчі дії за участю Ю.ТИМОШЕНКО, перебуває від 25 до 30 працівників правоохоронних органів у масках, нібито підрозділи «Сокіл». За її словами, заблоковані обидва виходи в коридорі. На подвір’ї Генпрокуратури стоїть спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, біля якого, - десь п`ять осіб в камуфляжному одязі, в масках і зі щитами.

За інформацією Генеральної прокуратури 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено постанову про затримання і доставку лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачувана впродовж тривалого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Однак, йдеться в повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит у Головне слідче управління ГПУ, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчим поки що не вирішено.

Нещодавно перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН запевнив, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає. «Фактично сьогодні слідчі дії закінчені і необхідності в арешті ТИМОШЕНКО слідство не вбачає. І я сподіваюсь, протягом години вони будуть завершені і вона залишить будівлю Генпрокуратури», - сказав Р.КУЗЬМІН.