Кузьмін пояснив, навіщо Пшонка послів скликав

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сьогодні поінформував послів ряду країн Європейського Союзу, Великої Британії та США про ситуацію навколо справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

«Генеральний прокурор провів зустріч з послами провідних країн світу… Те, яке значення надається цій справі, наскільки вона політизована, те, яке значення цій справі надають європейські інституції, цим була й обумовлена зустріч», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, В.ПШОНКА зустрівся з послами США Джоном Френсісом ТЕФФТОМ, Федеративної Республіки Німеччини Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ, заступником посла Великої Британії Джудіт Маргарет ГАРДІНЕР, заступником посла Франції Мікаелем РУ, послом Італії П’єтро ДЖОВАННІ та його заступником Джузеппе ФІНОККЬЯРО, тимчасовим повіреним у справах Республіки Польща Яцеком АНТОСОМ, послом Румунії Корнелом ІОНЕСКУ, заступником посла Угорщини Міклошем МОРОЦЕМ, заступником посла Швеції Мортеном ЕНБЕРГОМ.

На зустрічі був присутній голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА та його асистент Мікаел ЛІНКБО.

«Генеральний прокурор України висловив подяку представникам європейських країн за підтримку та допомогу у проведенні реформ кримінальної юстиції в нашій державі, а також поінформував про хід досудового слідства у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Зустріч відбулася у конструктивній та доброзичливій обстановці», - зазначено у повідомленні ГПУ.