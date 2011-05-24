Біля ГПУ почався стихійний мітинг

Біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розпочався стихійний мітинг на підтримку лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка зараз бере участь у слідчих діях у рамках порушеної проти неї кримінальної справи про газові угоди 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на розі вулиць Борисоглібська та Волоська встановлено пересувний гучномовець, за допомогою якого представники «Батьківщини» вигукують заяви на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

Між виступами прихильники партії «Батьківщина» і Ю.ТИМОШЕНКО скандують: «Свободу Юлії Тимошенко!», «Владу геть!».

Учасники мітингу також проспівали «Червона калина» і Державний Гімн України.