Ходорковському і Лебедєву на рік зменшили термін ув'язнення

Московський міський суд сьогодні ухвалив рішення, яке пом`якшує покарання екс-керівникові нафтової компанії ЮКОС Михайлу ХОДОРКОВСЬКОМУ і колишньому керівникові МФО «Менатеп» Платону ЛЕБЕДЄВУ з 14 до 13 років колонії загального режиму за розкрадання нафти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення озвучено в Мосміськсуді.

«За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань ХОДОРКОВСЬКОМУ і ЛЕБЕДЄВУ призначити 12,5 роки позбавлення волі. Частково приєднати до призначеного терміну невідбуте покарання за вироком Міщанського суду від 13 травня 2005 року і остаточне покарання призначити ХОДОРКОВСЬКОМУ і ЛЕБЕДЄВУ у вигляді 13 років позбавлення волі», - оголосила рішення один із суддів касаційної колегії. Таким чином, за підрахунками, термін ув`язнення М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА закінчиться в 2016 році.