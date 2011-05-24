Нардеп не бачить підстав для затримання Тимошенко

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК (позафракційний) не бачить підстав для затримання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Україна Майбутнього”, С.ОЛІЙНИК наголосив, що «за законом людину мають право затримати, тільки якщо вона намагається переховуватися, намагається заважати розслідуванню або продовжує злочинну діяльність». «Жодних із цих підстав у випадку з ТИМОШЕНКО немає», - підкреслив він.

Він нагадав, що «у ТИМОШЕНКО підписка про невиїзд, яку вона не порушувала», тому її затримання «інакше, ніж політичною мотивацією, пояснити неможливо».

С.ОЛІЙНИК також зазначив, що у кримінально-процесуальному законодавстві такої підстави для затримання, як проведення слідчих дій, немає.

«З точки зору кримінально-процесуального законодавства таке затримання є абсурдом і повністю дискредитує слідство в її відношенні», - зазначив С.ОЛІЙНИК.

Він вважає, що на сьогодні реалізовується сценарій «щодо об`єднання кримінальних справ, пов`язаних із газовими контрактами МАКАРЕНКА, ДІДЕНКА і ШЕПІТЬКА». За його словами, «дана справа, згідно з процесуальними термінами утримання під вартою МАКАРЕНКА (екс-голова української митниці Анатолій МАКАРЕНКО), ДІДЕНКА (екс-перший заступник голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігор ДІДЕНКО) і ШЕПІТЬКА (колишній заступник начальника відділу митного оформлення №2 Енергетичної регіональної митниці ДМСУ Тарас ШЕПІТЬКО), повинна бути направлена до суду не пізніше кінця червня поточного року».

«Сьогодні стає абсолютно очевидним той факт, що кримінальне переслідування усіх зазначених осіб є складовим елементом боротьби за газ», - заявив С.ОЛІЙНИК.